Nog weinig schot in hoofdpijndossier Pythagorasproject 

nieuws

De aanplant van bomen of struiken bij het Pythagorasproject is vrijwel niet mogelijk vanwege vervuilde grond. Een teleurstelling voor de buurt.



Gerard van de Poll, voorzitter van de buurtvereniging Noorderplantsoen, meldt in de buurtkrant:

‘Wederom, er zit slechts weinig vooruitgang in het Pythagorasproject. Er gaat een verdieping af, dat is zeker.

Er wordt nu onderhandeld over het groen op het terrein. Doordat de grond niet overal brandschoon is gemaakt -het is vervuild vanwege een garage en een benzinestation die op die plek hebben gestaan- mag er bijna nergens in de grond worden gegraven.

Aanplant van bomen of struiken is dus vrijwel niet mogelijk. Men moet het doen met plantenbakken, helaas.

De omwonenden hopen dat er spoedig een totale overeenstemming is en dat aan dit hoofdpijndossier een eind komt’.