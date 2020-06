NNO geeft individuele concerten

nieuws

Vanaf volgende week dinsdag geeft het Noord Nederlands Orkest concerten voor 1 persoon. Nu, door de coronacrisis , groeit de behoefte aan persoonlijk contact, verbinding en een nieuwe muzikale ervaring, denkt het NNO.

Het worden individuele concerten van elk tien minuten, één luisteraar en één musicus, muzikale intimiteit op veilige afstand. Twintig musici van het orkest treden de komende maand op verschillende locaties in de stad Groningen op, bijvoorbeeld in het Grand Theatre, de Martinikerk, Atelier Dolf Verlinden, de Lutherse Kerk, en bij Boekhandel Godert Walter. Wie de musicus is, en welk instrument hij of zij bespeelt wordt pas bekend gemaakt op het moment dat het concert begint.

Naast de musici van het NNO kan men ook tegenover de vaste gastdirigent Antony Hermus komen te zitten, naast gevierd dirigent is hij ook een goede pianist.

Vrijdag 12 juni begint om vier uur de verkoop via www.nno.nu