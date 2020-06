Nijestee en Energiewacht checken alle gaskachels en leidingen in flat Wibenaheerd

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Na de explosie in een woning aan de Wibenaheerd van begin mei is woningcorporatie Nijestee, samen met de Energiewacht, begonnen met de controle van alle gaskachels en gasaansluitingen in de flat. Dat meldt de gemeente in een antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

Na de ontploffing, die vermoedelijk veroorzaakt werd door een explosieve stof in de woning, gaven bewoners van de flat aan dat gaskachels niet geïnspecteerd waren. Dat terwijl bij sommige bewoners scheuren in de gaskachel zaten.

Volgens de gemeente zijn Nijestee en de Energiewacht begonnen met het controleren van alle gaskachels en gasaansluitingen. Als er een onveilige situatie is, wordt er direct onderhoud gepleegd of wordt de gaskachel vervangen.