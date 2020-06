Nieuwe rage, nieuwe overlast

nieuws

Foto Andor Heij: Go Sharing scooter bij de jongerenflat in de Hoogte.

De nieuwe Go-scootertjes die Groningen aan het veroveren zijn, veroorzaken ook nieuwe overlast.



Blijkbaar worden ze niet altijd even zorgvuldig geparkeerd:

‘De gemeente doet niks zolang het niet in strijd is met de Algemene Politie Verordening. Overlast melden bij Go kan wel via: https://go-sharing.nl/contact/‘, weet de wijkvereniging van de Grunobuurt inmiddels.

Last vast Go-scooters op de stoep? De gemeente doet niks zolang het niet in strijd is met de apv. Overlast melden bij Go kan wel via: https://t.co/XHw4mVY5yW — Grunobuurt (@Grunobuurt) June 12, 2020

Deel dit artikel: