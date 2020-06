Nieuwe belijning aangebracht op Esperantostraat vanwege opgeheven spoorwegovergang

nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Wegwerkers hebben maandagavond nieuwe belijning aangebracht op de Esperantostraat vanwege de nieuwe verkeerssituatie die daar sinds kort ontstaan is. Dat meldt Raymond Meter van meterfotografie.nl.

“De situatie bij de Esperantostraat is de afgelopen maand flink veranderd”, vertelt Meter. “De spoorwegovergang is verdwenen en dit betekent dat automobilisten niet meer rechtdoor kunnen richting de Helperzoom. Vanaf de Esperantostraat kun je alleen nog links- en rechtsaf de Verlengde Lodewijkstraat in. Om de verkeerssituatie voor het verkeer duidelijk en veilig te maken is er nieuwe belijning aangebracht. Wegwerkers gebruikten hiervoor speciale machines. Tijdens de werkzaamheden was de weg tijdelijk afgesloten.” Rond 21.30 uur was het werk klaar.

De Esperanto-spoorwegovergang werd twee maanden geleden afgesloten voor het verkeer. Spoorbeheerder ProRail heeft afgelopen maand een vierde spoor aangelegd tussen het Hoofdstation en rangeerterrein De Vork. Omdat een spoorwegovergang met vier sporen gevaarlijker is werd besloten dat de overweg moest wijken. Automobilisten maken sindsdien gebruik van de nieuwe Helperzoomtunnel, fietsers en voetgangers worden tijdelijk omgeleid via het Europapark. In de toekomst kunnen zij gebruik maken van een tunnel die aangelegd gaat worden ter hoogte van de Esperantokruising.