Nieuwbouw brandweerkazerne Haren ‘on hold’

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De plannen voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Haren liggen in de ijskast. Dat blijkt uit onderzoek van Haren de Krant.

In Haren wordt al jarenlang gesteggeld over de realisatie van een nieuwe kazerne. De Veiligheidsregio Groningen wil af van de verouderde kazerne aan de Westersedrift die niet aan de huidige arbo-eisen voldoet. Na veel getouwtrek en verschillende plannen werd een terrein aan het Felland-Noord aangekocht. Afgelopen winter begon men aan het ontwerp en alle seinen leken op groen te staan om na de zomervakantie met de bouw te kunnen starten. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio heeft echter op 26 februari van dit jaar besloten om het project on hold te zetten. Oorzaak is dat de Veiligheidsregio voor een verkenning staat van mogelijke kostenbesparingen waarvan de organisatie nog niet weet hoe die er exact uit gaat zien.

Duidelijkheid werd in mei verwacht toen er een vergadering op de planning stond over de kostenbesparingen. Deze vergadering is echter vanwege de coronasituatie niet doorgegaan. De verwachting is dat dit overleg nu na de zomer gaat plaatsvinden.