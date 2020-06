Nieuw restaurant van (voormalig) sterrenchef aan Verlengde Hereweg gaat donderdag open

nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

Bisque, het nieuwe restaurant van Jan Gaastra (voorheen eigenaar en chef bij sterrestaurant Koriander in Drachten) gaat aanstaande donderdag voor het eerst open.

Gaastra had twintig jaar een Michelinster met Koriander, maar dat label wilde hij vanaf 2018 niet meer en verzocht Michelin om zijn ster in te trekken. Een jaar later deed Gaastra de zaak van de hand. Na een korte periode met plannen voor een Bed & Breakfast bij zijn huis, besloot hij toch weer een restaurant te openen. Dit keer aan de Verlengde Hereweg, in het voormalige pand van restaurant Alice.

Naast Gaastra en zijn echtgenoot Corry en dochter Sabine komt ook Thomas Beekhuis bij het restaurant werken, zo meldt Misset Horeca. Hij werkte eerder bij De Loohoeve in Schoonloo.