Niet schrikken om 12.00 uur: overheid test NL-Alert

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De overheid verstuurt straks om 12.00 uur een controlebericht van het NL-Alert. Dit betekent dat als je telefoon goed is ingesteld, het een luid en doordringend geluid gaat maken.

De test wordt twee keer per jaar uitgevoerd, in juni en in december. Met het controlebericht kunnen mensen controleren of hun telefoon goed is ingesteld om de meldingen te ontvangen. Normaliter wordt het systeem ingezet bij rampen en calamiteiten. Bijvoorbeeld als er in je buurt een grote brand uitbreekt waar veel rook bij vrij komt of als er zwaar noodweer in aantocht is kunnen mensen met de berichten opgeroepen worden om actie te ondernemen. Op 22 maart werd het systeem ingezet om mensen op te roepen om thuis te blijven vanwege de corona-uitbraak.

De tekst die verstuurt wordt zal maandag ook te zien zijn op de digitale borden van de NS op de stations. Hoe je je telefoon op de juiste manier instelt om de berichten te ontvangen vind je op deze website.

Echt zin in het nationaal hartverzakkings-moment straks om 12:00. #NLAlert — Tim Schaap (@timmieschaap) June 8, 2020