Net geen KNVB beker voor GRC Groningen

Foto Martijn Minnema: GVAV Rapiditas - GRC Groningen

GRC Groningen is net buiten de boot gevallen bij de deelname aan de KNVB beker met daarin de profclubs.

GRC Groningen had de kwartfinale van de noordelijke districtsbeker bereikt. Alle halve finalisten zouden in de KNVB beker uitkomen. Maar door de coronacrisis is de kwartfinale nooit gespeeld.

De KNVB heeft daarom een rekenmodel gemaakt over de knock-out rondes waar alle clubs aan mee gedaan hebben die de kwartfinale haalden. Dat waren er drie. Hoogezand, Hoogeveen, Flevo Boys en Buitenpost scoorden daarin als beste. GRC viel met de vijfde plek er buiten, net als Olde Veste 54.

ACV uit Assen zat ook in de kwartfinale, maar die club kwalificeerde zich al door promotie naar de derde divisie. Staphorst 2, de kwartfinale tegenstander van GRC, mocht als reserveteam sowieso niet mee doen aan de “grote” KNVB beker.