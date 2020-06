Nedersaksenlijn heeft al vijfhonderd vrienden

nieuws

Er zijn in korte tijd al ruim vijfhonderd vrienden geworven voor de Nedersaksenlijn. Dat is de beoogde snellere treinverbinding van Groningen via Emmen naar Enschede.



‘De Nedersaksenlijn is niet alleen essentieel voor de verdere economische ontwikkeling van het aantrekkelijke woongebied in de regio tussen Veendam en Twente. Maar ook als aansluiting op de toekomstige snelle treinverbinding van Amsterdam via Groningen naar Bremen, Hamburg en Scandinavië en toekomstige mogelijkheden voor goederenvervoer’, aldus de promotors.

Vriend worden kan via deze link: https://nedersaksenlijn.nl/wordt-vriend-van-de-nedersaksenlijn/