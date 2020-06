Natste dag in maanden brengt geen einde aan de droogte

nieuws

Het was vrijdag de natste dag in maanden. Alleen lost de neerslag het droogteprobleem bij lange na niet op.

Volgens het KNMI viel er vrijdag in Groningen 9,6 millimeter regen. De laatste keer dat er zoveel neerslag viel was in begin maart. Groningen was niet de natste plek van het land. In Hulst in de provincie Zeeland viel 28 millimeter. De regen is welkom maar het is onvoldoende om een einde te maken aan de droogte. Het gemiddelde neerslagtekort op dit moment is 172 millimeter. Dit betekent dat het weken achtereen moet regenen om het te kort in te lopen.

En dat gaat niet gebeuren, hoewel er volgens OOG-weerman Johan Kamphuis nog wel wat regen komt. “Zaterdag begint droog maar gaandeweg de dag neemt de kans op wat lichte regen toe. Bij een stevige zuidwestenwind, kracht vier tot vijf, wordt het ongeveer vijftien graden. Zondag vallen er enkele, soms stevige buien waarbij er kans is op onweer. Het wordt dan rond de vijftien graden. Ook op maandag is er nog kans op een bui maar daarna wordt het droog, klimt te temperatuur en wordt het ook weer zonniger.”