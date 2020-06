Naar Ameland of Schiermonnikoog: “Stel reserveren reis veerboot uit”

nieuws

Foto Andor Heij. Veerboot Schiermonnikoog

Wagenborg Passagiersdiensten adviseert mensen die een reis met de veerboot willen reserveren om dit uit te stellen. Het bedrijf kan de grote drukte op haar website niet aan.

Vanwege de coronamaatregelen mag het bedrijf slechts veertig procent van haar veerboten bezetten en moeten mensen van tevoren verplicht reserveren. Met dat laatste onderdeel gaat het mis. Het bedrijf ziet dat er sinds 16 juni een overweldigende belangstelling is ontstaan voor het online reserveren. Het aantal bezoekers op de website is sinds dinsdag vervijfvoudigd. “We merken dat reizigers zich massaal van een plaats aan boord willen verzekeren, simpelweg omdat er minder plek is”, laat een woordvoerder weten. “Duizenden mensen willen nu allemaal tegelijk reserveren. Wij verwachten dat het nog wel even druk zal blijven op de website. Daarom adviseren wij reizigers die de komende weken nog niet hoeven te reizen op een later moment de overtocht online te reserveren.”

Door de grote drukte op de website zijn een aantal reserveringen niet goed geregistreerd. “Wij vinden dit heel vervelend voor de betreffende reizigers. “Met man en macht wordt er achter de schermen gewerkt om deze reserveringen alsnog voor de reisdatum per mail te bevestigen. Niemand hoeft zich zorgen te maken niet mee te kunnen met de veerboot. Iedere dag varen wij gewoon volgens de dienstregeling. Wij lossen het altijd op voor onze reizigers, desnoods ter plekke in de terminal. Wij laten niemand staan”.