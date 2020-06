“Na tropische vrijdag regen- en onweersbuien”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Na een tropische vrijdag vallen er in het weekend regen- en onweersbuien en keert de hitte voorlopig niet terug. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het zeer warm met temperaturen van 27 of 28 graden”, vertelt Kamphuis. “De zon krijgt alle ruimte en de oostenwind is zwak, windkracht twee. De nacht naar donderdag gaat ook warm verlopen met gemiddeld zo’n zestien of zeventien graden op de thermometer. Donderdag begint de dag zonnig en wordt het uiteindelijk 29 graden. In de middag neemt de bewolking vanuit Duitsland wat toe.”

Vrijdag gaat dan de warmste dag van de week worden. “Het wordt dan tropisch met gemiddeld dertig graden. De zon krijgt gedurende de dag alle ruimte. In de nacht naar zaterdag verwacht ik een omslag waarbij de kans op onweer toe neemt. Regen- en onweersbuien zien we ook op zaterdag hoewel het dan met 25 graden nog steeds erg zwoel is maar minder warm is als op vrijdag. Het zeer warme tot tropische weer zal na zaterdag voorlopig niet terug keren.”