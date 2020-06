Muzikant en oud OOG RTV medewerker José Cutileiro overleden

nieuws

Muzikant en oud OOG Radio en TV medewerker José Cutileiro is maandagmiddag overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

José werd in 1959 in Lissabon geboren en kwam op jonge leeftijd al naar Nederland. Vanaf zijn 18e woonde hij in Groningen.

José werkte rond de eeuwwisseling enkele jaren bij OOG Radio en televisie. Hij was TV verslaggever en presenteerde radioprogramma’s. Zo leidde José onder meer een debat tussen diverse politici vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na zijn periode bij OOG ging hij als tekstschrijver aan de slag. Zijn eigen bedrijf “Intro Tekst en Vertaling” werd een succes. De afgelopen jaren was hij ook regelmatig ’s ochtends te horen op OOG Radio, namens de Groninger Uitloper.

Maar José was ook een bekende verschijning in muzikantenwereld in Groningen. Zijn bekendste bands waren Cochon Blue en The Ziffels. Met The Ziffels bracht hij vorige maand nog een LP uit.

José is 61 jaar oud geworden.