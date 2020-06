Museumspoorlijn STAR krijgt huisje op voormalig rangeerterrein bij Hoofdstation

nieuws

Foto: Dennis Smit

Nu het opstelterrein aan de zuidzijde van station Groningen echt verleden tijd is, krijgt het huisje dat op de plek staat waar vroeger de draaischijf lag, een andere bestemming. Museumspoorlijn STAR in Stadskanaal krijgt het cadeau van ProRail. Afgelopen weekend werd het opstelterrein losgekoppeld van het hoofdspoor,

Het huisje past niet in de plannen die er liggen voor het voormalige opstelterrein. Hier komt het werkterrein van Strukton Civiel, die de komende jaren de verbouwing van station Groningen gaat uitvoeren. Maar om het gebouw niet verloren te laten gaan, wordt het cadeau gedaan aan Museumspoorlijn Star. Dat het huisje naar Stadskanaal zou gaan is een gerucht dat al langer de ronde deed. Naar verluidt waren er wat obstakels met het transport. Het heeft namelijk de voorkeur om het gebouwtje in zijn geheel te verplaatsen.

Deze week starten de werkzaamheden om het terrein klaar te maken voor de bouwwerkzaamheden op en rond het station in de komende jaren. De komende periode worden sporen en gebouwen verwijderd.

Dit voormalige seinhuisje gaat naar museumspoorlijn STAR. — Groningen Spoorzone (@GronSpoorzone) June 29, 2020