Motorrijder ernstig gewond bij verkeersongeluk Borgbrug

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag nabij de Borgbrug is een motorrijder ernstig gewond geraakt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.55 uur ter hoogte van de kruising met de Woldweg. “Een auto en een motor stonden te wachten voor het verkeerslicht”, vertelt Lameris. “Een andere motorrijder die aan kwam rijden zag te laat dat het verkeer voor hem stilstond. Hij heeft vervolgens een noodremming uitgevoerd. Dat is niet helemaal goed gegaan waarbij hij vermoedelijk alleen zijn voorrem heeft in geknepen en is daarbij over de kop geslagen. Daarbij is hij tegen de andere motorrijder tot stilstand gekomen.”

Het slachtoffer is na stabilisatie met onbekende verwondingen in een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Vanwege het ongeluk was de weg richting Harkstede voor het verkeer afgesloten.