‘Mond-op-mondbeademing bij reanimatie mag weer’

Foto: Pexels.com

Er mag vanaf komende maandag weer mond-op-mondbeademing worden gegeven bij reanimaties. Dat heeft de Nederlandse Reanimatie Raad besloten.

Vanwege het coronavirus was sinds halverwege maart het advies om geen beademing te geven. “Nu de verspreiding van het coronavirus is afgenomen, is het verantwoord de reanimatiezorg weer zoveel mogelijk terug te brengen naar de eerder bestaande praktijken”, meldt een woordvoerder van de Raad.

Vanaf maandag mag er dus weer mond-op-mondbeademing worden gegeven, tenzij de centralist van de meldkamer aangeeft dit niet te doen. Bij mensen die positief getest zijn op het coronavirus blijft het advies om niet te beademen.