Mogelijk zeer veel regen op komst: “Groningen kan de borst nat maken”

Vanaf zaterdagmiddag tot en met begin volgende week staat Groningen een buienfront te wachten. Dat gaat mogelijk gepaard met mogelijk zware windstoten, onweer, hagel en veel regen.Volgens weerman Johan Kamphuis lijkt er op dat Groningen haar borst nat kan maken.

“Zaterdag stroomt zeer warme lucht vanuit het zuiden van Europa ons land binnen op de voet gevolgd door koelere lucht vanaf de Noordzee. Boven Duitsland ligt een depressie die ook gevuld is met zeer warme lucht”, vertelt Kamphuis. “De koelere lucht botst zaterdag in de namiddag op de bij ons aanwezige zeer warme lucht. Aangezien het ook boven Duitsland erg warm is kan deze warme lucht geen kant op, behalve omhoog. En daar gaat het gebeuren: er ontstaan buien die zich echter nauwelijks verplaatsen.”

“Het is daarom niet ondenkbaar en zelfs waarschijnlijk dat dit buiengebied zondag boven onze omgeving tot staand komt”, waarschuwt Kamphuis. “Wat zoveel betekent als de hele dag door een grote kans op buien met onweer, hagel en lokaal zeer veel regen. Sommige modellen suggereren zelfs dat er tot maandagochtend rond de 50 mm hemelwater kan vallen. Dat zal dan ongetwijfeld tot plaatselijke overlast kunnen leiden. Hoewel dit soort situaties zijn lastig tot in detail te vangen maar de kans op zware buien vanaf zaterdag(na) middag is heel reëel. Het lijkt er dan ook op dat Groningen haar borst nat kan maken.”