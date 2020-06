Mogelijk staatssteun van overheid aan HEMA voor behoud werkgelegenheid

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

De overheid is aanwezig bij gesprekken die de HEMA voert met diens schuldeisers. Daarbij wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het warenhuis te helpen overleven. Dat meldt Het Financiële Dagblad vrijdag op basis van bronnen.

Het gaat al jaren slecht met de HEMA. De keten die 550 winkels verspreid over het land heeft en waar zo’n 9.500 mensen werkzaam zijn, heeft een schuld van 750 miljoen euro. De coronacrisis van de afgelopen maanden heeft daarbij het bedrijf verder in de problemen gebracht. Dat de overheid nu bij de gesprekken met de schuldeisers is aangeschoven is met name om de werkgelegenheid die de keten biedt overeind te houden. De overheid heeft zakenbank Lazard ingehuurd die onderzoekt welke opties er zijn.

Eerder meldde het FD al dat een aantal schuldeisers eigenaar wil worden van de HEMA. Het zou gaan om een groep obligatiehouders die samen zeshonderd miljoen euro heeft uitstaan bij het bedrijf waarbij het aanbiedt om de helft van dit bedrag weg te strepen in ruil voor het eigenaarschap.

In de gemeente Groningen heeft de Hema vestigingen aan de Westerhaven, Herestraat en in Winkelcentrum Paddepoel.