Mogelijk explosief gevonden aan Meerweg in Haren, omgeving afgezet

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een magneetvisser heeft zondagmiddag een mogelijk explosief gevonden aan de Meerweg nabij Haren. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het mogelijke explosief werd aangetroffen in het water nabij café Friescheveen. “Nadat het object aan de magneet was geslagen heeft de magneetvisser direct de hulpdiensten ingeschakeld”, vertelt Wind. “De politie kwam ter plaatse en zette direct de omgeving van de plek af met linten. Ook is de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld. Zij komen ter plaatse om het object te onderzoeken.”

Vermoed wordt dat het gaat om een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek moet dit uit gaan wijzen.

