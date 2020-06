nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een politiewagen met sirene. Lang niet alle weggebruikers maken direct ruimte. Dat is te zien in een filmpje van een spoedrit van Groningen naar Leek (onder).



Afgelopen donderdag was er een aanrijding in Leek. Vanuit Groningen reed een politiewagen met zwaailicht en de sirene aan er naar toe. De rit is gefilmd.

Wat opvalt is dat enkele weggebruikers moeite hebben even aan de kant te gaan voor de hulpverlening.