Mishandeling Westersingel, verdachten aangehouden, getuigen en camerabeelden gezocht

Foto: Roel Breet

In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 juni is een 21-jarige man uit Tynaarlo mishandeld aan de Westersingel. Het slachtoffer is daarbij geschopt en geslagen.



Hij moest naar het ziekenhuis voor controle.

De politie: ‘Wij hebben dezelfde nacht twee mannen uit de gemeente Groningen (21 & 20) aangehouden als verdachten. De mishandeling vond plaats rond 02:30 aan het begin van de Westersingel, nabij de kruising met de Astraat en de Westerkade.

Wij komen graag in gesprek met mensen die deze mishandeling hebben zien gebeuren, of mogelijk camerabeelden van de omgeving hebben. Neem dan contact op met 0900-8844. Zaaknummer 2020147095’.