Minister: ‘Vliegveld Eelde krijgt geen vluchten vanaf Schiphol’

Foto Martin Nuver, 112groningen.nl

Regionale luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde, hoeven niet te rekenen op vluchten vanuit Schiphol. Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt dat te ingewikkeld, zo stelde ze donderdag in een debat over de luchtvaartnota in de Tweede Kamer.

De regio moet zelf kijken wat ze wil met de luchthaven, zo was de strekking van de minister volgens RTV Drenthe. De minister wil best helpen met het faciliteren en stimuleren van samenwerking, maar het verplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens elders in het land is geen optie. Volgens Van Nieuwenhuizen was het al een hele kluif om vluchten naar Lelystad te verplaatsen, naar vliegvelden als die in Eelde is niet te doen.

Groningen Airport Eelde wil zelf graag een intensieve samenwerking met Schiphol. Directeur Bart Schmeink oppert zelfs om de regionale luchthavens onder de Schiphol Groep te laten vallen. Schiphol heeft een tekort aan ‘slots’ voor bijvoorbeeld vakantievluchten, daar zou Eelde graag een deel van overnemen.