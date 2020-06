Minister De Jonge werkt aan nieuwe coronawet

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

Minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid werkt aan een nieuwe speciale coronawet die een einde moet maken aan onduidelijkheid over bepaalde maatregelen. RTL Nieuws heeft zaterdag inzage gehad in de eerste versie van de wet.

De coronawet gaat er vooral voor zorgen dat tijdelijke maatregelen die nu gelden verankerd gaan worden in een speciale wet. Bijvoorbeeld het verplicht anderhalve meter afstand van elkaar houden en niet in groepen bij elkaar komen. Deze regels zijn nu vastgelegd in zogeheten noodverordeningen. Maar een noodverordening is eigenlijk bedoeld voor een acute crisis zoals bij rellen en demonstraties en niet voor maanden achter elkaar.

Onduidelijkheid

De maatregelen zorgden de afgelopen tijd ook voor onduidelijkheid. Kunnen grondrechten van burgers langdurig ingeperkt worden op basis van een noodverordening? Daarnaast moeten parlement of gemeenteraad betrokken worden bij het instellen van een noodverordening. Nu is er alleen overleg geweest tussen kabinet en burgemeesters. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft door deze gang van zaken al geëist dat mensen die een coronaboete hebben gekregen geen strafblad moeten krijgen omdat de regels te onduidelijk zijn.

Gemeenschappelijke huishouding

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de coronawet die op 1 juli in moet gaan. Er staan veel bekende dingen in als de anderhalve meter afstand en niet in groepen bij elkaar komen. Maar er zijn ook wat wijzigingen. Bijvoorbeeld rond het begrip huishouden. In de nieuwe wet staat dat ook campings, studentenhuizen en huizen waar arbeidsmigranten wonen zich een gemeenschappelijke huishouding noemen.