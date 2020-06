Minder stress om corona in Noorden dan tijdens piek

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

In de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân zijn inwoners meer ontspannen en minder gestrest dan tijdens de piek van het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de RuG.

Het onderzoek is gedaan door middel van het onderzoeksproject Lifelines waar 50.000 inwoners aan mee hebben gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers eind mee beter konden slapen en minder piekerden dan begin april, toen de uitbraak van het coronavirus het hevigst was. Een kleine drie procent, 2,8, was in april bang dat hij of zij z’n werk kwijt zou raken. Inmiddels is men ook op dit vlak positiever en is dit percentage gedaald naar twee procent.

Vijf procent van de deelnemers denkt met het coronavirus besmet te zijn of besmet te zijn geweest. Slechts 1,3 procent is positief getest op het virus.