Minder eikenprocessierupsen, wel overlast verwacht

nieuws

Foto: Kleuske - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19940595

Het percentage eiken in ons land dat besmet is met de processierups is dit jaar lager dan vorig jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Nature Today.

Volgens Nature Today is op dit moment dertig procent van de eiken besmet met de rups. Vorig jaar rond deze tijd was dat 55 procent. Wel is het aantal de afgelopen weken flink toegenomen door veel rupsen die begin juni uit de bodem zijn komen kruipen. Toch kan er de komende week flink wat overlast ontstaan. Door de voorspelde onweersbuien kunnen nesten, rupsen of brandharen uit de bomen waaien. De rupsen die uit de bomen vallen zullen vervolgens uit alle macht weer de bomen proberen in te klimmen. “Hierbij kunnen ze geen boomsoorten onderscheiden Er is dan een kans dat ze in dergelijke gevallen hun vraat voortzetten op lagere aanplant, zoals bijvoorbeeld een beukenhaag”, aldus Nature Today.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de verschillen in het land groot zijn. In sommige gemeenten is vijftig procent van de bomen besmet terwijl in een aangrenzende gemeente dit maar tien procent is. Een oorzaak volgens Nature Today is de preventieve bestrijding die gemeenten vorig jaar op veel plekken hebben toegepast.