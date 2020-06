Minder dan één procent van Groningers test positief op coronavirus

nieuws

Foto: Navy Medicine via Wikimedia Commons

Minder dan één procent van de Groningers die zich sinds 1 juni lieten testen op het coronavirus had het onder de leden. Dat blijkt uit de laatste cijfers uit de CoronIT-database van het RIVM, opgesteld op basis van cijfers van de GGD.

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen in Nederland met (milde) klachten zich laten testen op COVID-19 in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst teststraten. In de regio Groningen was het aantal positieve test lager dan het landelijke gemiddelde. Minder dan één procent testte positief op COVID-19. In Groningen werden tussen de 580 en 740 mensen getest.

Landelijk werden 169.227 tests afgenomen, daarvan was 1,4% (2.357) positief.