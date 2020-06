Middeleeuwse snelweg van vijfhonderd meter breed

nieuws

Foto: Sjaak Kempe

De verkeersader van Groningen naar Emmen en Coevorden was in de Middeleeuwen op sommige plekken vijfhonderd meter breed. Bij Appelbergen is een restant van de oude weg.



Appelbergen is een wandelgebied vlakbij de stad. Dwars door Appelbergen loopt de zandweg: de Hoge Hereweg. Een restant van de oude verkeersader, die liep over de hooggelegen Hondsrug en die dus ook in natte tijden vrij goed begaanbaar was.

Het intensieve verkeer met karren en koetsen veroorzaakte desondanks diepe sporen. Als de assen de grond raakten, werd de weg niet gerepareerd, maar ging men naast het oude spoor rijden. Zo werd op deze route een brede bundel van karrensporen gevormd, tot wel vijfhonderd meter breed.