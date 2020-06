Middelbare scholen na de zomer weer volledig open

nieuws

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen na de zomervakantie weer volledig open. Leerlingen hoeven dan geen anderhalve meter afstand meer tot elkaar te bewaren. Dat melden bronnen in Den Haag.

De Haagse bronnen melden dat het kabinet dit komende woensdag bekend gaat maken na het coronacrisisberaad dat dan geplanned staat. Middelbare scholen sloten halverwege maart de deuren vanwege de coronacrisis. Sinds 2 juni wordt er weer fysiek les gegeven waarbij scholen zich moeten houden aan een protocol. Zo mag slechts 25 tot 33 procent van het totaal aantal leerlingen aanwezig zijn in het gebouw, moet er anderhalve meter afstand tot elkaar bewaard worden, blijft de kantine gesloten en moet men de hele dag in hetzelfde lokaal blijven.

Vanaf september is het de bedoeling dat de leerlingen weer vijf dagen in de week naar school gaan. Anderhalve meter afstand tot elkaar houden hoeft dan in principe niet meer, wel moet er afstand gehouden worden tot docenten. Daarnaast moeten scholen allerlei hygiënemaatregelen doorvoeren.

Later meer.