nieuws

Middelbare scholen moeten na de zomervakantie weer volledig open. Dat willen steeds meer ouders en scholen blijkt uit een peiling van de VO-raad.

De VO-raad heeft een peiling gehouden onder de middelbare scholen en daaruit blijkt dat een meerderheid van de scholen weer volledig open te willen. Vakbond CNV ventileert een zelfde geluid. CNV ziet dat door de combinatie van online- en fysieke lessen de kwaliteit van de onderwijs verslechtert. Daarnaast blijkt het in de praktijk erg lastig om leerlingen op anderhalve meter van elkaar te houden, ook als zij in kleine groepjes werken. De oproep is opmerkelijk omdat docenten bij het heropenen van de scholen op 2 juni nog lieten weten bang te zijn. “De zorgen zijn er nog steeds, maar we zien het sentiment keren bij onze leden”, zegt Jan de Vries van het CNV. “De werkdruk bij docenten neemt steeds verder toe en ze kunnen leerlingen maar heel weinig zien. Iedereen loopt vast als we dit nog maanden moeten doen.”

“Volgende week weten we meer”

Het Outbreak Manegement Team, het OMT, gaat maandag over de kwestie vergaderen. Daarbij zal dan de besmettelijkheid van tieners in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar ook aan de orde komen. Daarna volgt een advies aan het kabinet waarbij er woensdag een besluit gaat worden genomen. Minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs reageert dat we volgende week meer weten. “Het zou fantastisch zijn als de scholen helemaal open kunnen. Het is niet goed als leerlingen lang thuis moeten zitten.” Mocht het OMT toch adviseren dat de anderhalvemetermaatregel in stand moet worden gehouden dan wil Slob dat scholen in de omgeving gaan zoeken naar extra ruimte. “We moeten alles op alles zetten om de ruimten maximaal te gebruiken, zoals buurthuizen en sporthallen en wat er allemaal nog meer in de omgeving is.”

Online- en fysiek onderwijs

Middelbare scholen waren van halverwege maart tot begin juni gesloten waarbij leerlingen online onderwijs volgden. Sinds 2 juni is er weer beperkt onderwijs mogelijk waarbij scholen slechts 25 tot 33 procent van het totale aantal leerlingen in een schoolgebouw mag hebben. In de praktijk betekent dit dat scholieren slechts één of twee keer in de week naar school hoeven en voor de rest online onderwijs volgen.