‘Mensen voelen de coronacrisis nog niet in hun portemonnee’

nieuws

Een meerderheid van de huishoudens in Nederland voelt de coronacrisis nog niet in hun portemonnee. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud.

Het Nibud ondervroeg de afgelopen periode ruim duizend huishoudens in ons land. Daaruit blijkt dat behalve men financieel nog weinig merkt, dat ook de zorgen in vergelijking met twee maanden geleden zijn afgenomen. “De eerste schrik is weg maar dat bekent nog niet dat we achterover kunnen leunen”, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. “Alle experts zeggen dat we aan de vooravond van een recessie staan. Lang niet iedereen merkt dat al, maar juist nu moet er met meer kracht en creativiteit gedacht worden over structurele maatregelen om bijvoorbeeld de aankomende schuldengolf op te lossen.”

Jongeren

Het onderzoek van het Nibud werd ook in april uitgevoerd. Een verschil met de resultaten toen is dat twintig procent aangeeft dat hun inkomen wel is gedaald. Met name jongeren zeggen dat ze erop achteruit zijn gegaan. Het aantal huishoudens dat denkt dat hun inkomen het komende jaar gaat dalen is gedaald van 21 procent in april naar 12 procent nu.

Geldkrant

Het Nibud heeft op haar website een speciale Geldkrant online gezet met tips voor huishoudens die er door de coronacrisis op achteruit zijn gegaan.