‘Mensen negeren steeds vaker de 1,5 meter en andere coronamaatregelen’

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Mensen houden zich steeds minder vaak aan de anderhalve meter afstand en negeren ook steeds vaker andere coronamaatregelen in winkels. Dat blijkt uit een onderzoek van vakbond FNV.

De enquête is gehouden onder personeel dat in winkels werkt. Achthonderd medewerkers vulden de afgelopen periode de vragenlijst in. Uit de resultaten blijkt dat negentig procent van de winkelmedewerkers vindt dat klanten te dichtbij komen en zich niet houden aan de anderhalve meter afstand. Ook wordt steeds vaker verzuimd om een winkelmandje of -wagentje mee te nemen. Het meenemen van een wagentje of mandje is verplicht omdat daarmee afgelezen kan worden hoeveel mensen in een winkel aanwezig zijn en of dus het maximum aantal klanten is bereikt.

Agressieve reacties

Uit het onderzoek blijkt verder dat steeds meer mensen hun kinderen weer meenemen de winkel in. Zij rennen vervolgens onbegeleid rond en raken van alles aan. Winkelmedewerkers die de ouders of begeleiders hier vervolgens op aanspreken krijgen daarbij regelmatig te maken met agressieve reacties. Een derde van het winkelpersoneel vindt dat de werkgever te weinig doet om de werkplek veilig te houden.

Extra personeel

Vakbond FNV adviseert winkeleigenaren beveiligers in te zetten die toezien of de coronamaatregelen nageleefd worden. Daarnaast doen winkels er verstandig aan om meer personeel in te zetten om de extra taken rond desinfectie goed uit te kunnen voeren.