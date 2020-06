Meerdere voertuigen betrokken bij verkeersongeluk N46; twee gewonden

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de N46 zijn drie auto’s op elkaar gebotst. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.40 uur op de Beneluxweg in de rijrichting van Hoogezand richting Lewenborg. “Door nog onbekende oorzaak zijn drie auto’s met elkaar in botsing gekomen. Hulpdiensten rukten massaal uit omdat er sprake was van een beknelling. Uiteindelijk hebben brandweerlieden één persoon uit een voertuig gehaald. Twee personen raakte gewond, zij zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was de weg volledig afgesloten. Dit zorgde voor een lange file. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de betrokken voertuigen weg te slepen. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.