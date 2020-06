Meer verkeersremmende bloembakken in Onnen

nieuws

Foto: Onnen.nu

Sinds september staan er aan de Dorpsweg in Onnen bloembakken op de weg. Deze zijn bedoeld om hardrijdend verkeer af te remmen. De bakken zijn zo’n succes, dat ook de Mottenbrink in het dorp nu zulke bakken op het wegdek krijgt.

Dat vertelde bestuurslid Janneke Frens van Dorpsbelang Onnen zaterdagochtend in het OOG-radioprogramma Haren Doet. “We hadden een andere straat die ook graag mee wil doen, de Mottenbrink. Daar hadden we eerst geen geld voor, maar we hebben inmiddels een potje gevonden, daar heeft de gemeente ook wat ingestopt”, vertelde zij.

Frens is tevreden over de resultaten van de bakken aan de Dorpsweg. “Het werkt goed en het staat ook vrolijk. Wie Onnen kent weet misschien dat er hele lelijke betonnen, een soort legoblokken stonden. We hebben een hovenier in het dorp die ook steeds er weer wat bijplaatst. Als de kleur er weer wat uittrekt dan haalt die er wat uit en zet hij er weer wat bij.”

De Mottenbrink is een weg aan de rand van het dorp. “Die loopt langs een weilandje, dus daar is het ook open, en hoe meer het er open uitziet, hoe harder het verkeer gaat rijden weten we inmiddels. Wat betreft bussen: We moeten rekening houden met de breedte van het wegdek voor de beschikbaarheid van groot verkeer, dus 3,5 meter moet er over blijven. Dat doen we ook in samenwerking met de verkeerskundige van de gemeente”, aldus Frens.

Er is inmiddels ook bredere interesse in de bloembakken getoond. Een groep inwoners van Noordlaren is al op bezoek geweest in Onnen om de bakken en de bouwtekeningen te bekijken.