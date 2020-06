‘Meer aandacht en bewustwording voor mensenhandel’

nieuws

In de gemeente Groningen moet er meer aandacht en bewustwording komen voor mensenhandel. De fractie van de ChristenUnie vindt dat er daarom een ‘Week tegen Mensenhandel’ georganiseerd moet worden.

Het idee is niet helemaal nieuw. In de gemeente Tilburg werd afgelopen voorjaar al zo’n week georganiseerd. Volgens de ChristenUnie draagt dit bij aan de bewustwording en zou het daarom goed zijn dat dit ook in Groningen wordt gehouden. Volgens de partij is mensenhandel iets dat op veel plekken voorkomt, maar waar lastig grip op te krijgen is omdat slachtoffer vaak niet zichtbaar zijn. Uit onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG en Comensha, het coördinatie- en kenniscentrum tegen mensenhandel in Nederland, blijkt dat gemeenten geen zicht hebben op het aantal slachtoffers. In 2018 waren er 668 slachtoffers in beeld bij het landelijk meldpunt, terwijl er naar schatting ieder jaar tussen de vijf- en zevenduizend slachtoffers zijn.

“Het is belangrijk te beseffen dat mensenhandel overal voorkomt, ook onder onze neus in Groningen”, zegt fractievoorzitter Gerben Brandsema. “Mensenhandel komt op verschillende plaatsen voor en kent verschillende soorten slachtoffers. Het grootste deel van de slachtoffers is vrouw, meerderjarig, Nederlands en werkzaam in de seksindustrie, maar ook in andere sectoren, zoals de landbouw of horeca komt uitbuiting voor. Een speciale week in Groningen is een goede manier om extra aandacht en bewustwording te creëren, wat er hopelijk toe leidt dat meer signalen opgepikt worden.”

Om de week mogelijk te maken wordt er woensdag tijdens de raadsvergadering een motie ingediend door de partij.