Medisch hoofd Brandwondencentrum Groningen krijgt lintje

Foto: Martini Ziekenhuis

Gerard Beerthuizen is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De chirurg van het Martini Ziekenhuis en het medisch hoofd van het Brandwondencentrum kreeg de Koninklijke onderscheiding vrijdagmiddag uitgereikt door burgemeester Koen Schuiling.

Als hoofd van de Executive Board van de European Burns Association, droeg Beerthuizen bij aan de Europese richtlijnen voor de behandeling van brandwonden. Met zijn wetenschappelijk onderzoek en vele voordrachten leverde Beerthuizen ook een belangrijke bijdrage aan de opleiding en het onderwijs voor studenten, assistenten heelkunde en andere professionals in de gezondheidszorg.

Beerthuizen is blij met de onderscheiding, maar benadrukt dat de teams waarin hij jarenlang werkte belangrijk voor zijn werk zijn geweest: “Je kunt het niet alleen, opereren is misschien maar 3% van het werk. De mensen die hier 24 uur per dag complexe zorg van hoge kwaliteit leveren aan onze patiënten. Daar heb ik eindeloos bewondering voor.”

Ter gelegenheid van het afscheid van Gerard Beerthuizen (hij gaat met pensioen) maakte het Martini Ziekenhuis een korte film, waarin ze uitleggen wat hun visie is op brandwondenzorg en wat ze van het werk van Beethuizen meenemen naar de toekomst.