Medewerkster kinderdagverblijf Paterswolde besmet met corona

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

Een medewerkster van kinderdagverblijf Het Kinderkabinet in Paterswolde is besmet met corona. Dat meldt RTV Noord. Het Kinderkabinet is daarom meteen op slot gegaan.

Volgens de regionale omroep kreeg de vrouw zondag gezondheidsklachten. Na een test bleek dat ze het virus heeft opgelopen. Twee van haar collega’s, die ook klachten kregen, worden nu getest. Donderdag zal blijken of acht van de in totaal dertien personeelsleden van het kinderdagverblijf in quarantaine moeten omdat ze de afgelopen dagen met de besmette collega in contact zijn geweest.

Rond de 90 gezinnen in Eelde en Paterswolde hebben inmiddels een email of telefoontje ontvangen over de tijdelijke sluiting van Het Kinderkabinet. Volgens de GGD en het RIVM lopen hun kinderen, gezien hun jonge leeftijd, nauwelijks kans op besmetting.