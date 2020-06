Medewerkers keren mondjesmaat terug op Zernike Campus

nieuws

Foto Andor Heij Zernike Campus

Stap voor stap gaan de deuren van de Hanzehogeschool op de Zernike Campus verder open. Vanaf maandag vindt er op kleine schaal praktijkonderwijs plaats en worden er ook sommige toetsen weer op de Campus afgenomen.

Studenten konden vanaf eind mei weer terecht op de Campus voor onder andere zelfstudie of zelfstandig oefenen. Medewerkers kunnen vanaf volgende week weer af en toe komen werken. Op een aantal locaties gaan de deuren weer voorzichtig open. De school zegt van week tot week te bekijken of er verruimingen mogelijk zijn, hoe het verloopt en of het aantal activiteiten kan worden uitgebreid.

Vanaf 31 augustus gaan de deuren weer verder open. Dan kunnen meer studenten naar de Campus komen, met name voor praktijkonderwijs en afstuderen. Ook gaat de school dan verder open voor eerstejaars en internationale studenten.