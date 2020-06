Maximaal 800 mensen op Grote Markt bij anti-racismedemonstratie

nieuws

Bij de demonstratie van dinsdagavond op te Grote Markt tegen geweld richting mensen van kleur mogen maximaal 800 mensen aanwezig zijn. Dat laat een woordvoerder van de burgemeester weten.

De gemeente heeft contact gehad met de organisatie, Black Ladies of Groningen, en overlegd met de verschillende veiligheidsinstanties. Daarin is geprobeerd een balans te zoeken tussen de coronacrisis en het demonstratierecht. Uit berekeningen van én de organisatie én de gemeente werd duidelijk dat er met het in acht nemen van de anderhalve meter afstand 800 mensen op de Grote Markt aanwezig kunnen zijn.

Als er meer dan 800 mensen komen dan ligt de verantwoordelijkheid eerst bij de organisatie, die dan moet communiceren dat het te druk is. Daarnaast zet de gemeente stewards, stadstoezicht en LED-borden in. Maandag was het in Amsterdam bij een soortgelijke demonstratie nog behoorlijk druk en kon de anderhalve meter afstand niet worden gewaarborgd. Dat wil men in Groningen met deze afspraken voorkomen.