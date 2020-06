sport

Foto: Jannes Veenstra

FC Groningen middenvelder Azor Matusiwa wil een transfer maken naar een Franse club. Maar FC Groningen werkt niet mee. Dat meldt RTV Noord.

Matusiwa werd vorig jaar overgenomen van Ajax en tekende voor vier seizoenen.

Er is twee keer een bod gedaan op de 22-jarige middenvelder, maar FC Groningen is daar niet op ingegaan. Matusiwa was zo boos dat zijn transfer (voorlopig) niet door gaat dat hij donderdagmiddag kwaad het trainingsveld is afgelopen.