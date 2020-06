nieuws

Foto: Winkelcentrum Paddepoel

Jumbo-franchiser Maripaan Groep heeft het winkelpand van de HEMA in Paddepoel overgenomen. Dat meldt de vastgoedwebsite CBRE.

Het pand van 2.436 m² wordt op dit moment gehuurd door de HEMA. Het is niet bekend of de Maripaan Groep overweegt om ook een franchise van de HEMA in het pand te starten of over te nemen.

Het pand was onderdeel van een grote vastgoedportefeuille van 28 HEMA panden, die sinds 2016 wordt verkocht