Marathon ‘Tocht om de Noord’ van start: “Hopelijk wordt het een blijvertje”

Foto: Rieks Oijnhausen - rieksoijnhausen.nl/

Bij de Der Aa-kerk is zondagochtend om 09.00 uur de allereerste editie van de marathon ‘Tocht om de Noord’ van start gegaan. De organisatie hoopt dat de marathon een blijvertje wordt.

De Tocht om de Noord is vooral bekend als wandelevenement. Door de coronacrisis gaat die dit jaar niet door. Als alternatief wordt de marathon gehouden. Om 09.00 uur gingen vijf hardlopers van start die via Bedum, Winsum en Uithuizen later op de dag zullen finishen bij de Mariakerk in Uithuizermeeden. Peter Velthuis van de organisatie laat weten dat het niet alleen om deze vijf hardlopers gaat. “Het is een bijzonder evenement waarbij er zowel in het echt als virtueel kan worden gelopen. Door de coronamaatregelen mogen er niet teveel mensen bij elkaar zijn. Daarom kunnen mensen in hun eigen omgeving, waar ze ook zijn, mee lopen. Door het gebruik van software en een app kun je precies op een kaart zien waar je zou zijn op de echte route.”

Het is voor het eerst dat deze marathon wordt gehouden. De organisatie hoopt dat het niet bij deze ene editie blijft. “Er is vanuit verschillende Groningse verenigingen een grote wens om een jaarlijkse marathon te organiseren. Zoiets bestaat er namelijk nog niet.”