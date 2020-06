Mannen stelen twee scootmobielen bij Kringloopwinkel

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een diefstal bij een kringloopwinkel aan de Diamantlaan afgelopen weekend. Bij de diefstal werden twee scootmobielen buit gemaakt.

De diefstal vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen het fietsenhok van de kringloopwinkel binnen dringen. Daar wist het duo twee scootmobielen buit te maken. De beelden zijn gedeeld in de hoop dat mensen de daders herkennen. Mensen met de gouden tip kunnen rekenen op een beloning van de kringloopwinkel.

Mensen die weten waar de scootmobielen zijn of die meer informatie hebben over deze zaak kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.

Bekijk hier de bewakingsbeelden