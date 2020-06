Man uit Groningen rijdt dronken rond in Leeuwarden en raakt rijbewijs kwijt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 31-jarige man uit de gemeente Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs kwijt geraakt in Leeuwarden omdat hij dronken door de Friese hoofdstad reed. Dat meldt de politie maandagochtend.

De dertiger reed in een auto over de Oldegalileën in de Leeuwardense Bloemenbuurt. Het rijgedrag van de man viel op waarna agenten hem rond 04.30 uur een stopteken gaven. Uit een blaastest die volgde bleek vervolgens dat hij onder invloed was van alcohol. De man werd meegenomen naar het bureau voor een exacte meting. Daar blies hij 645 µg/l. Dit komt neer op een promillage van 1,48 terwijl een promillage tot 0,5 (220 µg/l) is toegestaan.

De Groninger kreeg daarop een bekeuring en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Daarnaast kreeg hij een rijverbod van zeven uren opgelegd.