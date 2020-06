Man op scootmobiel raakt te water in De Hunze

nieuws

Foto: Albert van den Berg - ingezonden / 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag aan de Greinerstraat in de wijk De Hunze is een man op een scootmobiel te water geraakt. Dat meldt de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.40 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Martin Nuver van 112groningen.nl. “De man reed op het fietspad en is vervolgens met de scootmobiel te water geraakt. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.” Behalve verschillende politiewagens en een ambulance rukten ook de duikers en een grote hulpverleningswagen van de Groninger brandweer uit. “De duikers hebben de man uiteindelijk uit het water kunnen halen”, vertelt incidentfotograaf Patrick Wind. “Ogenschijnlijk is hij er goed vanaf gekomen maar voor de zekerheid wordt hij gecontroleerd door ambulancepersoneel.”

Hulpdiensten hebben de scooter uit het water gehaald. Deze is daarna in een politiebus geplaatst waarna het vehikel door de agenten bij de eigenaar thuis wordt gebracht.