Grote maaimachine verwondt ree en doodt haas: “Ingewanden lagen er uit”

Foto: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112551

Een grote maaimachine heeft afgelopen week flink huisgehouden in een weiland dat aangewezen is als een ecologische verbindingszone. Daarbij raakte een ree gewond en werd een haas gedood.

“Een gigantische maaimachine met een maaibreedte van zeven meter kwam de ecologische verbindingszone maaien”, vertelt Edzard van Abs in een bericht op Facebook dat de afgelopen dagen flink gedeeld wordt. “Het gaat om een zone gelegen tussen het Paterswoldsemeer en natuurgebied De Onlanden. De bestuurder ging met hoge snelheid het terrein maaien. Op een gegeven moment sprong er een ree weg. Ik zei nog ‘oei’, omdat ik wist dat daar een ree zat met twee jongen.”

Nadat de maaier vertrokken was kwam de ree weer terug die vervolgens op één plek bleef staan. Voor Van Abs was dat aanleiding om een kijkje te gaan nemen. “Ik trof daar een jong aan waarbij de ingewanden er aan beide zijden uit lagen. Het beestje was wel goed bij kennis. Ik heb de Dierenambulance Groningen gebeld en die zijn gelijk gekomen en hebben de ree meegenomen naar een dierenarts. De tweede ree heb ik niet aangetroffen, wel delen van een haas die geen schijn van kans heeft gemaakt tegen de maaimachine.”

Van Abs heeft de afgelopen dagen bij verschillende instanties melding gemaakt van het incident, onder andere bij Natuurmonumenten. “Maaien op dit moment en op die plaats met zo’n grote machine en met die snelheid heeft niets met natuurbeheer te maken. Ik wacht nog op antwoord van hen.”

Hieronder het Facebook-bericht met ondersteunde foto’s. Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren