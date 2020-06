Loterij moet een miljoen euro ophalen voor jeugdsporters

Een miljoen euro wil de John Schokker Foundation met een loterij ophalen om jeugdsporters in Groningen te helpen. Een van de prijzen is een vakantiehuis in Lauwersoog.

Normaal gesproken organiseert de Foundation evenementen om geld in te zamelen, maar door de coronacrisis is dat nu niet mogelijk. Daardoor ontstond het idee voor een online loterij. Er zijn grote prijzen te winnen: een auto, een nieuwe keuken of zelfs een vakantiehuis in Lauwersoog. “Je merkt gewoon dat wanneer er geld tekort is, dat dan als eerste de jeugdsport daarmee wordt geconfronteerd,” zegt initiatiefnemer John Schokker. “Dus als eerste wordt daarop bezuinigd. Dat willen we tegengaan: we willen dat trainers aanwezig kunnen blijven, dat de jeugd kan blijven sporten.”

Het doel is om een miljoen euro op te halen. “We hebben 100.000 loten en die gaan we voor tien euro per lot verkopen. Dus dat betekent 100.000 keer tien, dat dat 1 miljoen zou moeten opbrengen. Daar moet dan wel de kosten voor de verloting en de kansspelbelasting af, dus we hopen zo’n 600.000 euro over te houden wat wij kunnen teruggeven aan de sport in Groningen.”

Een deel van de opbrengst gaat naar amateurclubs, die twee euro per verkocht lot krijgen. De rest van het geld wordt verdeeld over professionele clubs, zoals Donar, Lycurgus, FC Groningen, korfbalvereniging Nic en ijshockeyclub GIJS.

De loten kunnen tot eind november online gekocht worden.