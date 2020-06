Live meekijken naar spoorwerkzaamheden Hoofdstation

nieuws

Foto: still uit livestream / ProRail

Mensen die de spoorwerkzaamheden op het Hoofdstation willen volgen hoeven vanaf dinsdag niets te missen. Spoorbeheerder ProRail heeft camera’s geïnstalleerd waarmee alles via een livestream gevolgd kan worden.

Het gaat om camera’s die de afgelopen periode gericht stonden op rangeerterrein De Vork. Nu de werkzaamheden daar klaar zijn is de videoapparatuur verhuist naar het Hoofdstation. Op en rondom het Hoofdstation wordt al enkele maanden hard gewerkt. Zo zijn in de voorbije periode de perronkappen verwijderd zodat ze gerenoveerd kunnen worden, zijn de winkeltjes op het middenterrein gesloopt en is afgelopen weekend begonnen met de ontmanteling van het oude rangeerterrein aan de zuidzijde.

De komende jaren wordt het Hoofdstation gerenoveerd. Zo zal er een ondergrondse voetgangerspassage aangelegd worden, een fietstunnel, een ondergrondse fietsenstalling en een busonderdoorgang.

De livestream is hier te bekijken: