Lijnbussen in de rij voor kapotte Zaanbrug

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een kapotte Zaanbrug zorgt woensdagavond voor overlast. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De brug over het Noord Willemskanaal, die alleen door bussen gebruikt wordt, wil niet dicht. “De brug is omhoog blijven staan nadat er een boot is gepasseerd”, vertelt Wind. “De brug wil niet dicht waardoor er inmiddels een flinke file aan bussen voor de brug staat.”

Volgens Wind is een monteur opgeroepen om het euvel op te komen lossen. Hoe lang de storing nog gaat duren is onbekend.