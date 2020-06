Lijnbus botst op personenauto Peizerweg: buschauffeur lichtgewond

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagmiddag op de Peizerweg is een lijnbus op een personenauto gebotst. De buschauffeur is daarbij lichtgewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.10 uur ter hoogte van de kruising met de Campinglaan. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een lijnbus botste op een personenauto. Aanvankelijk werd groot alarm geslagen omdat onduidelijk was wat er precies aan de hand was. Behalve een ambulance en verschillende politiewagens rukten ook twee tankautospuiten en de grote hulpverleningswagen uit.” Eenmaal ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen.

“De chauffeur van de bus is lichtgewond geraakt. Deze is in een ambulance behandeld maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Niemand is bekneld komen te zitten. De brandweer is na een controle weer teruggekeerd.” Een rijbaan van de Peizerweg richting Hoogkerk is gestremd. De passagiers van de bus zijn opgehaald door een andere bus. De schade aan de personenauto is fors. “Bij het portier aan de achterkant van de auto is flink wat schade, de bus is rechtsvoor beschadigd.”